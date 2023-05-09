حوافز تميّز للأسر.. أبرز 10 تصريحات لـ وزيرة التخطيط أمام البرلمان

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء ، عرضت خلاله حجم الإنجازات وخطة الوزارة الفترة المقبلة بخطة 23 /2024.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23 /2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22 /2023 – 25 /2026) .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام مجلس النواب:

1- 116,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الزراعية لـ 23 /2024 بزيادة 71% .

2-خطة عام 23 /2024 تستهدف الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان .

3- 393 مليار جنيه ناتج مستهدف من الصناعات التحويلية في خطة 23 /2024.

4- تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة.

5- استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود.

6- مصر الثالثة إفريقيًا لمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية.

7-تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لقطاع الاتصالات في العام المالي القادم بزيادة 49% .

8-طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه .

9- 436 مليار جنيه استثمارات لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

10- 150 مليار جنيه لإتمام مشروعات الـمرحلة الأولى من حياة كريمة 2023 /2024 .