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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حوافز تميّز للأسر.. أبرز 10 تصريحات لـ وزيرة التخطيط أمام البرلمان

هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء ، عرضت خلاله حجم الإنجازات وخطة الوزارة الفترة المقبلة بخطة 23 /2024.

واستعرضت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23 /2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22 /2023 – 25 /2026) . 

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزيرة التخطيط  الدكتورة هالة السعيد أمام مجلس النواب:

 

1- 116,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الزراعية لـ 23 /2024 بزيادة 71% .

2-خطة عام 23 /2024 تستهدف الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان .

3- 393 مليار جنيه ناتج مستهدف من الصناعات التحويلية في خطة 23 /2024.

4- تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة.

5- استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود.

6- مصر الثالثة إفريقيًا لمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية.

7-تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لقطاع الاتصالات في العام المالي القادم بزيادة 49% .

8-طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه .

9- 436 مليار جنيه استثمارات لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

10- 150 مليار جنيه لإتمام مشروعات الـمرحلة الأولى من حياة كريمة 2023 /2024 .

هالة السعيد مجلس النواب خطة 23 2024 وزيرة التخطيط خ ط ة التنمية الاقتصادية مشروع خ ط ة التنمية الاقتصادية

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