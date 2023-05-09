دورات تصحيح لغوي وإعداد معلم لغة عربية بدار علوم القاهرة تفاصيل

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن عن الدورات المتاحة بالمركز.

واوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بداء الحجز في الدورات الآتية :

١-النحو العربي تأسيس وتوظيف.

٢-إعداد معلم العربية للناطقين بغيرها.

٣-مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي.

واشار المركز أن علي الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وانه سوف يتم تحديد موعد بدء هذه الدورات عند اكتمال العدد.

واشار مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن مفردات الدورات هي:

دورة مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي ( المدقق اللغوي ) كالتالي:

نصائح مهمة لمن يعمل في مجال التدقيق اللغوي.

قواعد الإملاء وعلامات الترقيم.

الأخطاء الشائعة في الإملاء والنحو والأساليب وطرق علاجها.

تدريبات متنوعة من خلال ما ينشر في الصحف والتلفاز.

تطبيقات في كل محاضرة .

دورة النحو العربي: تأسيس وتوظيف كالتالي:

اختبار تتحديد مستوى يصححه الطالب بنفسه ويعرف درجته.

• شرح المقدمات النحوية.

شرح وظائف الرفع والنصب والجر والجزم ثم المكملات

وتشمل :

التوابع والممنوع من الصرف والجمل التي لها محل والتي لا محل لها وبعض الأساليب مثل الإغراء والتحذير والاختصاص والتعجب

ويتخلل هذه الموضوعات ورشتا عمل ، وتدريبات متنوعة .

وفيى نهاية الدورة اختبار أعمق من الاختبار السابق يصححه المدرب، ويعرف الطالب درجته؛ ليقف على مدى استفادته مما قدم .

وعلي جانب آخر افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية بالجامعة تحت شعار " "خيرها علينا .. لينا مكان"، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من العمداء والوكلاء والأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية والتي تساهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية التي لا تكتمل إلا من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، والرياضية، والاجتماعية، والمشاركات الوطنية المختلفة، إلى جانب دراستهم الجامعية، مشيدًا بالعرض المشرف والمتميز الذي قدمه الطلاب من مختلف الكليات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في إطلاق خريطة للأنشطة الطلابية عن بعد خلال التوقف الاجباري الذي حدث أثناء جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الحضوري للطلاب، ونظمت الجامعة الفعاليات والمسابقات والأنشطة المختلفة عن بُعد، وتجاوز بعضها حدود الجامعة مثل مسابقة "القرآن الكريم" التي شارك فيها الطلاب خارج الجامعة ومصر، مضيفًا أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة لديهم إصرار كبيرعلى التوسع في ممارسة أكبر قدر من الأنشطة الطلابية المتميزة والمتنوعة.