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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21.. تنفيذ أعمال إزالة للتعديات وإيقاف حالة بناء مخالف بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجة الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتوازى مع استكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة  وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ قرار الإزالة لمتغير تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية الرمادى بحرى .

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 36 مشروعا في قرية الكاجوج بكوم أمبو

إزالة التعديات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإيقاف حالتى بناء مخالف ، مع مصادرة مواد البناء ، كما تم التعامل الفوري مع طفح مفاجئ بخط مياه بطريق السادات ، وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، مع شفط المياه المتراكمة فى الشارع الرئيسى وعودة الشئ لأصله ، وتم كذلك متابعة أعمال الرصف للشوارع الداخلية ، وهو الذى توازى مع المرور على عدد من المدارس للإطمئنان على سير إمتحانات الفصل الدراسى الثانى .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإستكمال منظومة الأعمال اليومية للنظافة العامة ورفع التراكمات أولاً بأول  داخل القرى ، مع تسوية المداخل وذلك بواقع 20 طن يومياً ، وخاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دور البحث العلمى فى كافة مجالات العمل العام من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية للمزايا النسبية، والعمل على الإستفادة القصوى من المنتجات الزراعية والصناعية ، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية المتنوعة التي تذخر بها المحافظة.

 

 

أنشطة وجهود

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون البناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث فى تنفيذ قوافل التوعية للمرأة الريفية والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو الذى يتطلب الاستمرارية فى مجالات أخرى من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورة أحلام أحمد حسن ، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً دعاء فتحى مديرة وحدة تكافؤ الفرص حيث يضم الوفد أساتذة وخبراء متخصصين فى التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة اقتصادياً لتحسين معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى حياة كريمة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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