‏بيعاكسوا البنات.. ضبط 4 شباب لممارستهم أعمال البلطجة أمام مدرسة بحلوان

بعد رصد شكاوى المواطنين ، نجح رجال أمن القاهرة في ضبط 4 شباب لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة أمام إحدى المدارس بحلوان .





ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة .

المتهمون

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ ، والتي أسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.