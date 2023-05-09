40 طائرة إسرائيلية شاركت في اغتيال قيادات الجهاد الإسلامي الثلاثة| تفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، إن الضربة الجوية الافتتاحية المباغتة في عملية “درع وسهم” استهدفت ثلاثة من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي، وبحسب ادعائه فقد حققت العملية هدفها.

وأضاف الناطق باسم الجيش: بعد الهجوم الأولي، الذي تم فيه اغتيال كبار المسؤولين، هاجمت طائرات ومروحيات، عدة مواقع عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن الهجوم الأول كان ضد ثلاثة أهداف في الوقت نفسه، اثنان في مدينة غزة (حيث استشهد طارق عز الدين وخليل البهتيني)، وواحد في رفح (حيث استشهد جهاد غنام).

شارك في اغتيال قيادات الجهاد الإسلامي الثلاثة 40 طائرة مختلفة، من مرحلة جمع المعلومات الاستخبارية إلى مرحلة الاغتيال.

وبحسب المتحدث باسم الجيش: “منذ شهر رمضان جمعنا المعلومات الاستخبارية، وتم تشكيل ملفات المخابرات الخاصة بكبار المسؤولين، وحتى ذلك الحين كنا نتعقب رجال الجهاد الإسلامي الذين نفذوا إطلاق النار”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: أراد الجيش الإسرائيلي الهجوم منذ لحظة إطلاق القذائف بعد ارتقاء خضر عدنان المضرب عن الطعام، لكن لم يكن من الممكن تنفيذه، انتظرنا بضعة أيام حتى أصبح من الممكن استهداف الثلاثة في الوقت نفسه”.