عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

40 طائرة إسرائيلية شاركت في اغتيال قيادات الجهاد الإسلامي الثلاثة| تفاصيل

40 طائرة شاركت في
40 طائرة شاركت في اغتيال قيادات الجهاد الإسلامي الثلاثة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، إن الضربة الجوية الافتتاحية المباغتة في عملية “درع وسهم” استهدفت ثلاثة من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي، وبحسب ادعائه فقد حققت العملية هدفها.

وأضاف الناطق باسم الجيش: بعد الهجوم الأولي، الذي تم فيه اغتيال كبار المسؤولين، هاجمت طائرات ومروحيات، عدة مواقع عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن الهجوم الأول كان ضد ثلاثة أهداف في الوقت نفسه، اثنان في مدينة غزة (حيث استشهد طارق عز الدين وخليل البهتيني)، وواحد في رفح (حيث استشهد جهاد غنام).

شارك في اغتيال قيادات الجهاد الإسلامي الثلاثة 40 طائرة مختلفة، من مرحلة جمع المعلومات الاستخبارية إلى مرحلة الاغتيال.

وبحسب المتحدث باسم الجيش: “منذ شهر رمضان جمعنا المعلومات الاستخبارية، وتم تشكيل ملفات المخابرات الخاصة بكبار المسؤولين، وحتى ذلك الحين كنا نتعقب رجال الجهاد الإسلامي الذين نفذوا إطلاق النار”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: أراد الجيش الإسرائيلي الهجوم منذ لحظة إطلاق القذائف بعد ارتقاء خضر عدنان المضرب عن الطعام، لكن لم يكن من الممكن تنفيذه، انتظرنا بضعة أيام حتى أصبح من الممكن استهداف الثلاثة في الوقت نفسه”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

لارتكابهم مخالفات.. إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعى أسئلة اختبارات صفوف النقل بالقليوبية

مستودعات ذخيرة و30 جنديا.. القوات الروسية تشن هجمات في خيرسون ودونيستك

8 جبانات كاملة| القصة الحقيقية لإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت بالقاهرة

صيف وشتا في نفس اليوم.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

انهيار كامل..غضب واسع في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي الجديد

أول تعليق من فرنسا بشأن القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ