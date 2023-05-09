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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخل البلاد بجواز مزور.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط "المبعد الهارب"

صدى البلد

في واقعة غريبة بالكويت، استطاع وافد آسيوي تم "إبعاده سابقا" استخراج جواز سفر مزور لدخول البلاد، وعندما اكتشفت هيئة الجوازات بالمطار التزوير، تمكن الرجل من الهرب داخل المطار، قبل أن يتم توقيفه لاحقا.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة" الرأي" الكويتية أن الوافد الآسيوي، مبعد منذ سنوات عدة، وقام باستخراج سمة دخول جديدة بجواز مزور.

وأثناء وصوله الى بوابة دخول المطار اتجه إلى الجوازات، وعند التدقيق وعمل البصمات، اتضح أنه "ممنوع من دخول البلاد وأنه سبق وتم إبعاده"، حسب "الرأي".

وقام رجال جوازات المطار بتسليمه إلى مباحث المطار للتحقيق معه ومعرفة كيفية حصوله على سمة دخول وصحيفة جنائية سليمة.

واستغل الوافد الآسيوي انشغال رجال المباحث وهرب داخل صالة الترانزيت قبل أن يتم القبض عليه، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط "المبعد الهارب" واحالته لجهات الاختصاص.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى "اتخاذ عقوبات إدارية بحق عسكريين في مطار الكويت الدولي بسبب الإهمال في أداء الواجب".

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الكويت وافد آسيوي جواز سفر مزور هيئة الجوازات

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