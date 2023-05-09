تفاصيل أول جلسة لمحاكمة الفتاة المتهمة بتفجير ميدان التقسيم بإسطنبول

بدأت اليوم محاكمة 36 متهمًا بتهمة القيام بأعمال إرهابية ،اليوم الثلاثاء، بينهم أحلام البشير ، التي قامت بتفجيرفي شارع الأستقلال المتفرع من ميدان تقسيم بأسطنبول.

بداية المحاكمة

وتم إحضار 14 متهماً محتجزاً ، بينهم أحلام البشير ، إلى الجلسة التي عقدت في القاعة بسجن مرمرة،وحضر 12 متهماً محتجزاً جلسة الاستماع، بحسب موقع "سي إن إن ترك" التركي .

وقال رئيس المحكمة أن أحلام البشير ، المتهمة الأولى ، أنه بموجب القانون ، كان عليها أن تقرأ لائحة الاتهام قبل أسبوع من صدور قرار الاتهام ، بقوله إن الترجمة العربية للائحة الاتهام لم تصل إلى المتهمين، وبما فيهم أحمد الهواجس الذي نقل عدداً من المتهمين من أضنة إلى أسطنبول وبينهم البشير.

الإرهابية أحلام البشير

الأستماع إلى أقوال المتهمين المتورتطين

ونفى المدعى عليه أحمد الهاجواس معرفته بأحلام البشير ، عن ادعائه أنه أحضر المتهمين إلى اسطنبول من أضنة ، وأنه كان هناك 10 أشخاص عندما كنت قادمًا بالسيارة كانوا جميعًا رجالًا ، هذه المرأة لم تكن موجودة.

كما أستمعت المحكمة إلى أقوال سائق سيارة الأجرة أحمد كركيس، الذي نقل أحلام البشير من منطقة إسنلر إلى منزله ، بعد واقعة الأنفجار،وجاء كركيس إلى تركيا بشكل غير قانوني وعمل مع شقيقه كسائق سيارة أجرة مقرصنة لأنه لم يتمكن من العثور على وظيفة.

وشرح أحمد كركيس للمحكمة بأن هناك شخص يدعى خليل، وقابله عن طريق شقيقه عمار كركس ، اتصل به بعد الحادث وقال إنه يجب له يجب أخذ شخص من منطقة إيسنلرفي اسطنبول ، ووجد أن الشخص الذي أراد منه خليل أصطحابه هي أحلام البشير، وبرر خليل له أن أحلام الفتاة هربت من أهلها وطلب مني أن أعطيها ألف ليرة، وبعد أن أخذ كركيس الفتاة اتصل خليل مرة أخرى، وسأله إذا كان بإمكاني اصطحاب الفتاة إلى مدينة أدرنة ولكنه رفض في البداية بسبب أن السيارة ليست ملكه.

وأضاف أحمد كاركس المتهم بالتأمر مع احلام البشير في شهادته، إنهما اتفقا مع خليل على اصطحابها إلى أدرنة في الصباح قبل فيما بعد وقال قال إن هذه الفتاة ستذهب أيضا إلى الخارج في الصباح إلى خارج حدود تركيا بطريقة غير شرعية.

وبعد أن أحضر كركيس الفتاة إلى المنزل، اتصل به خليل مرة أخرى وطلب منه أن يكسر هاتف الفتاة وطلب منه شراء لها هاتفا وخطا جديدين، وقال كركيس انه اعتقد أن خليل كان يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب القبض عليه بسبب قيامه بأعمال غير قانونية.

وقال المتهم، الذي قال إنه لم يشك أبدا في أحلام البشير، و لم يتحدث معها أبدا.

وتابع أنه اكتشف أن الشرطة احتجزت السيارة التي يعمل عليها واحتجزت صاحبها وعندما خرج لمعرفة ما حدث، جاءت الشرطة وأعتقلته ، أخذوا إلى مركز الشرطة.

وأضاف أنه علم بالانفجار في مركز الشرطة، وأظهروا له صورة للفتاة وسألوها عن مكانها، وأخبرهم بمكان الفتاة، وأكد كركيس أنه لم يكن لديه أي فكرة عما كانت تفعله الفتاة. ونفى أشتراكه في أي أعمال أو تنظيمات إرهابية، ولم يتلق تدريبات على القتال أو الأسلحة.

وقال شقيق أحمد كركيس عمار في شهادته أن الشخص الذي يدعى خليل كان مهرب مهاجرين غير شرعين خارج وداخل حدود تركيا، وأعطاه وظيفة نقلهم ركاب، موضحا أن خليل يتصل به باستمرار من أرقام مختلفة،

وأضاف عمار كاركس: أنه قبل خمسة أوستة أيام من وقوع الحادث، اتصل به خليل وقال أنه سآخذ امرأة ورجلا إلى أدرنة. في يوم الحادث ، أرسل موقعا وقال خذ الرجل والمرأة، عندما ذهب إلى الموقع كان هناك رجال فقط.

عندما سألت خليل، قال: "المرأة ستتأخر، أنت تأخذ الرجل إلى أدرنة فأخذته إلى أدرنة".

وتابع عمار كركيس أنه عندما عاد إلى المنزل، رأى أحلام البشير في المنزل، وسألته عن مكان خليل وأخبرها أنه تركه في أدرنة، ثم سمع أن الشرطة أعتقلت أخيه ،واتصل بخليل وسألته عما إذا كان ما يحدث له صلة بهذه الفتاة،و إاذا كان لديه صلة قرابة بها.

وأخبره أن الفتاة لديها أعداء وهربت من عائلتها، طلبت البشير من أخت كاركيس تغيير ملابسها، بينما كانوا جالسين، سمعوا بخبر الانفجار على شاشة التلفزيون، وبدت المرأة التي رأها في الحادث على التليفزيون مثل البشير.

وأرسل الصورة إلى خليل، وأمره أن يتخلص من الفتاة بأي وسيلة، وقال كاركيس أنه رفض وأنه يخاف الله ولا يرتكب مثل هذه الجريمة.

وقال كاركيس، الذي قال إنه شعر بالخوف بعد رؤية الأخبار: أنه لم يستطع التفكير بوضوح، ولم يكن يعرف ما إذا كان هناك أي شيء بجانب الفتاة، وكان يخشى أن تؤذي ذلك عائلته أيضاً، وبعد 10 دقائق، جاءت الشرطة وقبضت على كل من في المنزل.

وأضاف كاركس، الذي قال إنه آسف للحادث ونفى تورطه في أي أعمال إجرامية، إذا أدان بتهريب المهاجرين الغير الشرعية سيقبل لكننه لا يقبل الاتهامات الأخرى.

ومن خلال التحقيق الذي أجرته إدارة مكافحة الإرهاب، جميل بايك وهوليا وهران، الرئيسان المشاركان للمجلس التنفيذي في ما يسمى بموظفي إدارة المنظمة التي نظمت الهجوم وأمر به، صبري أوك وصالحة بيشكين ووليد خليل، أعضاء أمانة روجوفا، لايكة غولتكين وفهمان حسين، مسؤولو وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، قدم فرحات عبدي شاهين، المسؤول عن قوات سوريا الديمقراطية، الدعم اللوجستي للعمل ونسق التقدم المحرز في هروب المشتبه بهم. ولوحظ أيضا أن أمرا بالقبض على خليل منجا حسين قد صدر.