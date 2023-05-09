عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالتنسيقية يعلن رفضه الحساب الختامى للموازنة العامة لسنة المالية 2021/2022

صدى البلد

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: "لدينا خلاف مع سياسيات الحكومة ونعاني  من أزمات اقتصادية متلاحقة متمثلة في التضخم الذي وصل إلى 40% والدين العام والدين الخارجي الذي وصل إلى 108 مليار دولار".

وتابع النائب محمد عبد العزيز: الحكومة تعمل بكفاءة في مجال الضرائب بتقديرات أعلى من التقديرات الموضوعة سلفا، وسأل خلال الجلسة العامة: "ماذا فعلت الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والأداء المالي حيث تمثل المتأخرات لصالح الحكومة حوالي ٥١٠ مليار جنيه بزيادة ٩.٥ % عن العام الماضي، ونطالب بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.

وأضاف: "لدينا مشروعات تبدأ ولا تنتهي بسبب عدم وجود دراسات مسبقة دقيقة كلفت الموازنة ٢٧ مليار جنيه بتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات ، ثم اختتم قائلا: "أرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2021/ 2022".

الحساب الختامي للموازنة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من المستشار الألماني بعد الاستعراض العسكري الروسي

بينهم دولة عربية.. طلب كبير على الذهب الروسي بعد قرار الغرب

قرار إيجابي.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أبو العينين: الحكومة أدارت المال العام باقتدار رغم الضغوط الدولية والتحديات العالمية.. القطاع الخاص في مصر وطني وواعد ويحتاج للتشجيع

الترجي في ورطة.. 10 غيابات مؤثرة تضرب الفريق قبل مواجهة الأهلي

لارتكابهم مخالفات.. إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعى أسئلة اختبارات صفوف النقل بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ