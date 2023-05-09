شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أرتفاع بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس غدا الاربعاء

حالة الطقس غدًا الأربعاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد غدا الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود، طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد البلاد، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

شبورة مائية

وأكد خبراء الأرصاد أن شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحا.

حركة الرياح

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

حركة الملاحة البحرية

البحر الأبيض المتوسط.. حركة الملاحة البحرية معتدلة إلى خفيفة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلي 1,5 متر.

البحر الأحمر.. حركة الملاحة معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر.

حالة الطق غدًا الاربعاء

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 31 ، الصغرى 19

العاصمة الإدارية العظمى 31، الصغرى 19

الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 25، والصغرى 16

مطروح العظمى 24، الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 22

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21

أسيوط العظمى 33 ، الصغرى 17

سوهاج العظمى 33 الصغرى 18

قنا العظمى 34، الصغرى 20

الأقصر العظمى 34، الصغرى 20

أسوان العظمى 36، الصغرى 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة طوال اليوم الثلاثاء حيث تشهد البلاد طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومائل للحرارة على باقى الأنحاء ومائل للبرودة على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد وبارد على شمال غرب الجمهورية وشديد البرودة على مرتفعات جنوب سيناء لطيف إلى معتدل على وسط وجنوب الجمهورية.

وأضاف خبراء الأرصاد: كما تظهر تشكيلات من السحب المرتفعة فى سماء الجمهورية يتخللها سحب منخفضة صباحا على شمال الجمهورية.

وتكونت صباح اليوم الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على شمال الجمهورية تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء بالإضافة إلى أجزاء من شمال غرب الجمهورية.