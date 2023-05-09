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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من المستشار الألماني بعد الاستعراض العسكري الروسي

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل دعم أوكرانيا وألا يخشى استعراض القوة لـ روسيا.

جاءت تصريحات شولتس بعد العرض العسكري الروسي في الميدان الأحمر في موسكو احتفالا بيوم النصر.

وقال شولتس: “على بعد 2200 كيلومتر شمال شرق هنا، ينظم بوتين عرضًا عسكريًا بالجنود والدبابات والصواريخ. لا ينبغي أن يخيفنا استعراض القوة هذا.. يجب أن نظل صادقين مع دعمنا لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وأضاف أن رسالة 9 مايو الآن هي أن الماضي لا يمكن أن ينتصر على المستقبل.

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نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

وفي وقت سابق، أقيم عرض عسكري في الميدان الأحمر في موسكو  بمناسبة الذكرى 78 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وحضر العرض  قادة بيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان.

شولتس الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا بوتين بيوم النصر

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