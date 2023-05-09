بيان عاجل من المستشار الألماني بعد الاستعراض العسكري الروسي

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل دعم أوكرانيا وألا يخشى استعراض القوة لـ روسيا.

جاءت تصريحات شولتس بعد العرض العسكري الروسي في الميدان الأحمر في موسكو احتفالا بيوم النصر.

وقال شولتس: “على بعد 2200 كيلومتر شمال شرق هنا، ينظم بوتين عرضًا عسكريًا بالجنود والدبابات والصواريخ. لا ينبغي أن يخيفنا استعراض القوة هذا.. يجب أن نظل صادقين مع دعمنا لأوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وأضاف أن رسالة 9 مايو الآن هي أن الماضي لا يمكن أن ينتصر على المستقبل.

وفي وقت سابق، أقيم عرض عسكري في الميدان الأحمر في موسكو بمناسبة الذكرى 78 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وحضر العرض قادة بيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان.