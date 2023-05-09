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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين أكثر من 118200 من الثروة الحيوانية ببني سويف

صدى البلد

واصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض  الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 118ألف و272رأساً( 105 ألف و247من الأبقار+ 11 ألف و685من الجاموس + 1340من الأغنام والماعز)، وذلك منذ بدء الحملة  4 مارس 2023 وحتى 7 مايو  الجاري".

فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

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يُذكر أن المحافظ" د.محمد هاني غنيم" قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية الهيئة العامة التواصل المباشر الحمى القلاعية والوادي المتصدع الدراسى الثاني الفصل الدراسي الثاني

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