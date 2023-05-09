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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين: الحكومة أدارت المال العام باقتدار رغم الضغوط الدولية والتحديات العالمية.. القطاع الخاص في مصر وطني وواعد ويحتاج للتشجيع

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أبو العينين خلال الجلسة العامة للنواب:
- أطالب بتدشين مبادرة لمخاطبة السوق العالمي الاستثماري
- أدعو لإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري لتصدير العقار لأسواق عالمية
- لابد من إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
- أقترح تدشين مبادرة كبرى من الحكومة المصرية للاستفادة من القطاع الخاص في خطة التنمية

 

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة أدارت المال العام والمالية العامة باقتدار على الرغم من الضغوط الدولية والتحديات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

و لفت "أبو العينين"، إلي أهمية اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل وزير على حدة للتعرف على مشاكله ومتطلباته في رسم خطة الدولة.

و لفت وكيل مجلس النواب، إلى أن المحيط الحيوي الإقليمي يتحرك بشكل سريع وهو ما يتطلب مبادرة كبرى من الحكومة المصرية للاستفادة من القطاع الخاص في خطة التنمية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مبادرة لمخاطبة السوق العالمي الاستثماري.

تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية

وأكد النائب محمد أبو العينين، على الفرص المتاحة خصوصا في مجال العقار وهو المطلوب عالميا، قائلا: لم نستفد شيئا من تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية، خصوصا في ملف العقارات.

هيئة مستقلة للتسويق العقاري

ودعا وكيل البرلمان، بإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري تتحدث عن تصدير العقار لأسواق عالمية بخطى جديدة وأفكار مختلفة من خلال التعرف على الدول التي حصلت على عشرات المليارات من العقارات.

و اختتم أبو العينين قائلا: متفائل خصوصا وأن القطاع الخاص في مصر وطني وواعد ويحتاج للتشجيع، مشددا على ضرورة إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
 

أبو العينين تصدير العقار الحكومة المصرية وكيل مجلس النواب مجلس النواب حنفى جبالى الموازنة العامة للدولة

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