المقاومة تنفي سفر القادة الفلسطينيين المستهدفين لمصر

نفى أحد المصادر في المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة والتي تحدثت عن سفر قادة المقاومة المستهدفين في القصف الإسرائيلي الذي طالهم فجر اليوم، وأنه كان من المقرر سفرهم لجمهورية مصر العربية، نقلاً عن شبكة القدس الإخبارية.

وصرح المصدر لـ "شبكة قدس" الإخبارية بأن الحديث عن سفر قيادات المقاومة ليس صحيحًا إذ أن السفر كان مقررًا لأعضاء في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي"، وأردف المصدر أن السفر كان لبعض القيادات السياسية فقط ولم يكن مخططًا خروج أو سفر أي من القيادات المستهدفة أو القيادات العسكرية الأخرى.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته أثناء الإدلاء بتصريحاته.

وبحسب ما صرح به المصدر فإن الاحتلال الإسرائيلي قام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم قبل أيام بوساطة المبعوث الأممي تور وينسلاند وبذلك استخف بدور الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بموقف إزاء هذا الانتهاك الإسرائيلي على اعتبار أن عملية الاغتيال ضربت الوساطة التي جرت.