الهئبة العليا لـ "صوت الشعب": بدران رئيسًا للحزب ولا صحة للتجميد

أكد أعضاء الهيئة العليا للحزب أن محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب بشكل قانوني، أن قراره بإدارة الحزب كان بتفويض من وكيل المؤسسين ، وهو صحيح، والقرار الصادر من المحكمة يخص الجمعية العمومية التي عقدت قبل توليه منصب قائم بأعمال رئيس الحزب، والتي اسفرت عن أن عماد رشاد رئيسا للحزب وعدة قرارات تنظيمية اخرى، اعتبرت لاغية، بعد قرار المحكمة وتولي بدران ادارة الحزب بتفويض من المستشار أحمد البراوي وكيل مؤسسي الحزب.

وأكد بدران يعمل علي استكمال تشكيل الحزب تنظيميا بطريقة قانونية ، قريبا وفقا للائحة والجمعية العمومية، وذلك لمنع الاقاويل واللغط والتلاعب بالألفاظ لتشويه الحزب