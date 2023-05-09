عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني حدث ضخم هدفه الأساسي حفظ سلامة البلد..فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنه سعيد بجلسات الحوار الوطني التي سيكون بدايتها الأحد المقبل الخاص بجلسة المحور السياسي بقاعة المؤتمرات، معلقا "لدينا معلومات بانتقال الجلسات فيما بعد بالأكاديمية الوطنية للحوار الوطني".

txt

الحوار الوطني| أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.. خبراء التعليم : مفتاح الحل في عودة الطلاب للمدرسة ومراقبة آداء المعلمين

txt

مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية

وأكد كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب الريادة حرص على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني، كما تم عمل الكثير من الندوات والنقاشات المفتوحة من أجل التعرف بشكل أساسي على الأزمات الشعبية والوطنية على أرض الواقع.

وأضاف في حديثه، أنه سعيد بأن البداية ستكون مع المحور السياسي لما له من أهمية كبيرة في نجاح باقي المحاور، معبراً أن الحوار سيمتد لفترة زمنية ليست قصيرة حتى تأخذ كل قضية حقها في النقاش.

وأشار إلى، أن الملف الاقتصادي يشغل تفكير المواطنين بصورة كبيرة، لذا كافة اللقاءات التي تمت في المحافظات كانت مرتكزة على البعد الاجتماعي من تعليم وصحة والبعد الاقتصادي.

وتابع:" المواطن المصري يشاهد بعينيه ما يدور في الحلقات النقاشية من خلال الجلسة الافتتاحية، حيث سيتم إذاعة جميع جلسات الحوار الوطني عبر وسائل الإعلام دون وجود خطوط حمراء في النقاش والطرح، وبالتالي أدرك الشعب أنه أمام حدث ضخم هدفه الأساسي حفظ سلامة الوطن والمواطن وترسيخ مبادئ التنمية.

واستطرد:" لأول مرة في عمري أشاهد حوار مشارك فيه كل القوى السياسية، فهو بمثابة الجمعية الوطنية غالية الهدف والغاية، كما أن تنظيم الجلسة الافتتاحية كان أمر يدعوا للفخر".

إكسترا نيوز الأكاديمية الوطنية البعد الاقتصادى البعد الاجتماعى الحوار الوطني الجلسة الإفتتاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

ترشيحاتنا

سامح شكري يلتقي الرئيس سلفا كير في مستهل زيارته لجنوب السودان

الانتقال إلى العاصمة الإدارية اقترب.. رسائل مدبولي من مقر الجمهورية الجديدة

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

نتنياهو: 95% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران

رئيس الوزراء يشهد فيلما وثائقيا عن نشاط الأمم المتحدة في مصر

الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.. أفضل استفتاح للصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ