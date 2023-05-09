رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني حدث ضخم هدفه الأساسي حفظ سلامة البلد..فيديو

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنه سعيد بجلسات الحوار الوطني التي سيكون بدايتها الأحد المقبل الخاص بجلسة المحور السياسي بقاعة المؤتمرات، معلقا "لدينا معلومات بانتقال الجلسات فيما بعد بالأكاديمية الوطنية للحوار الوطني".

وأكد كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب الريادة حرص على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني، كما تم عمل الكثير من الندوات والنقاشات المفتوحة من أجل التعرف بشكل أساسي على الأزمات الشعبية والوطنية على أرض الواقع.

وأضاف في حديثه، أنه سعيد بأن البداية ستكون مع المحور السياسي لما له من أهمية كبيرة في نجاح باقي المحاور، معبراً أن الحوار سيمتد لفترة زمنية ليست قصيرة حتى تأخذ كل قضية حقها في النقاش.

وأشار إلى، أن الملف الاقتصادي يشغل تفكير المواطنين بصورة كبيرة، لذا كافة اللقاءات التي تمت في المحافظات كانت مرتكزة على البعد الاجتماعي من تعليم وصحة والبعد الاقتصادي.

وتابع:" المواطن المصري يشاهد بعينيه ما يدور في الحلقات النقاشية من خلال الجلسة الافتتاحية، حيث سيتم إذاعة جميع جلسات الحوار الوطني عبر وسائل الإعلام دون وجود خطوط حمراء في النقاش والطرح، وبالتالي أدرك الشعب أنه أمام حدث ضخم هدفه الأساسي حفظ سلامة الوطن والمواطن وترسيخ مبادئ التنمية.

واستطرد:" لأول مرة في عمري أشاهد حوار مشارك فيه كل القوى السياسية، فهو بمثابة الجمعية الوطنية غالية الهدف والغاية، كما أن تنظيم الجلسة الافتتاحية كان أمر يدعوا للفخر".