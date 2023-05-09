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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي كبير: لا نريد تصعيدا في غزة لكننا مستعدون للرد

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الثلاثاء، إن المقاومة الفلسطينية في غزة، سترد على مقتل مسؤولين كبار في القطاع، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وأشار المسؤول الأمني ​​الكبير في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضغوط الأحزاب السياسية ، وعلى رأسها وزير الأمن القومي المتطرق إيتمار بن جفير، وقال إنه "بعد إطلاق الصواريخ من غزة كان هناك ضغط للرد ".

وأضاف: إسرائيل لا تريد تصعيد واسع مع غزة،  لكننا مستعدون للرد إذا لزم الأمر"، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو أوعز إلى المؤسسة الأمنية بإعداد رد".

وشارك آلاف المواطنين من الفلسطينيين في تشييع 13 شهيدا، ارتقوا في عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة سرايا القدس في قطاع غزة.

وانطلقت مراسم التشييع من مشفى الشفاء نحو منازل المقاومين قبل الوصول الى المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة للصلاة عليهم.

وردد المشاركون شعارات تدعو للانتقام وسط مشاركة فصائلية واسعة.

وشيع الفلسطينيون 11 شهيدا بغزة، فيما شيعوا الشهيد جهاد وغنام وزوجته برفح.

وأقسم داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالرد على العدوان وبمواصلة القتال ضد إسرائيل.

وقال في كلمة وداع للشهداء إن الرد على الجريمة سيكون موحدا حتى يعرف الاحتلال ان محاولة نقل حالة الانقسام الى صفوف المقاومة مرفوض.

وأضاف:" الاحتلال لا يستهدف الجهاد الإسلامي فقط بل يستهدف كل فلسطيني وفلسطينية".

وأكد أن الشهداء الثلاثة كانوا يعرفون نهاية الطريق وتنقلوا بين ساحة وأخرى دفاعا عن فلسطين رغم تعرضهم لمحاولات اغتيال عديدة.

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