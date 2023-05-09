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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متساهل مع ألمانيا.. مسئول أوكراني كبير يوبخ خليفته في برلين

ألمانيا واوكرانيا
ألمانيا واوكرانيا

انتقد سفير أوكرانيا السابق في ألمانيا، أندري ميلنيك، خليفته، أليكسي ميكيف، لكونه متساهلاً للغاية مع برلين فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة إلى كييف.

 

وزعم الدبلوماسي، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير خارجية أوكرانيا، أن على ميكيف بذل المزيد من الجهود لضمان أن تلبي ألمانيا المزيد من مطالب أوكرانيا.

 

في مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية، اتهم ميلنيك مبعوث كييف الحالي في برلين بـ“الدوس على كل ما حققه سلفه بعرق ودم”.

كما أشار إلى صدام سابق مع ميكيف في الصحافة الألمانية أواخر الشهر الماضي ، عندما زعم ميلنيك أن أوكرانيا تمكنت من توجيه النقاش حول شحنات الأسلحة في ألمانيا خلال فترة ولايته.

 

في حديثه إلى وسائل الإعلام “دي تسايت”، أعرب السفير السابق عن أسفه لأنه، مع ميكيف في السلطة، كانت كييف بدلاً من ذلك “تسير مع التيار”.

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ورفض ميكيف الانتقادات في ذلك الوقت ووصفها بأنها هجمات مؤسفة وذكّر ميلنيك بأنه لم يعد سفيراً.

 

ونصح نائب وزير الخارجية الآن خليفته بأخذ الانتقادات المبررة من العاصمة كييف بجدية أكبر، بدلاً من القلق بطريقة متعجرفة والنقيق بحنق شديد.

 

وقال ميلنيك: “يجب أن يرفع صوته، وأن يصبح أخيرًا صاخبًا بشأن الموضوعات الأساسية لبقاء أوكرانيا، مثل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الألمانية وكذلك الانضمام إلى الناتو، وتحقيق النتائج”.

المانيا ميكيف برلين ميلنيك كييف أوكرانيا

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