عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المرأة المصرية وتحديات سوق العمل في لقاءات ثقافية بأسيوط

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط عدة فعاليات ثقافية وفنية، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خلال شهر مايو الحالي.

من بين الفعاليات محاضرة عقدت بقصر ثقافة ديروط بعنوان "المرأة المصرية وتحديات سوق العمل"، شارك بها الأديبة د. هند مكرم، وأدارها محمد أبو العيون مدير القصر، وتناولت بها "مكرم" أهم التحديات التي تعوق تمكين المرأة في سوق العمل، حيث أوضحت أنه بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، حيث تعد قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها الملحة.

وأضافت "مكرم" أن التحديات كبيرة أمام المرأة ومنها التحديات الاجتماعية والفكرية والتشريعية والسياسية، واصفة التحديات الفكرية بأنها أصعبها وأعمقها، وأن مواجهتها تحتاج إلى تغيير في المنظومة الفكرية لدى أفراد المجتمع.

وضمن فعاليات أندية الأدب، شهد نادي أدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة لقاء ثقافيا بعنوان "اللغة وعاء الثقافة"، شارك به المفكر الدكتور أحمد ياسين، وأداره الشاعر أحمد الشافعي، رئيس النادي، وخلاله أشار "ياسين" لأهمية اللغة في الفكر الإنساني بوجه عام ومنطقتنا العربية بوجه خاص، حيث حفظت لهذه الأمة هويتها رغم كل الأحداث التي مرت بها على مدار التاريخ، وشهد اللقاء مناقشات أثرت الموضوع من أدباء وأعضاء النادي، بجانب طرح نماذج شعرية إبداعية تنوعت بين الفصحى والعامية وتقديم بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

نظم الفعاليات فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، استمرارا لبرنامج قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بعيد العمال ومناقشة أهم القضايا المتعلقة به يقام على مدار الشهر الحالي، إضافة اللقاءات الثقافية المقامة ضمن برنامج الفرع.

مواقع فرع ثقافة أسيوط فعاليات ثقافية وفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المرأة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

ترشيحاتنا

تصل للحبس والغرامة.. عقوبات رفع الأسعار واحتكارها في القانون

سامح شكري يلتقي الرئيس سلفا كير في مستهل زيارته لجنوب السودان

الانتقال إلى العاصمة الإدارية اقترب.. رسائل مدبولي من مقر الجمهورية الجديدة

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

نتنياهو: 95% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران

رئيس الوزراء يشهد فيلما وثائقيا عن نشاط الأمم المتحدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ