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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يصل حفل توقيع الإطار الإستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي أحد فنادق القاهرة الكبري لحضور توقيع  الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

رئيس الوزراء

ويمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ويُشار إليه بإطار التعاون الوثيقة والمظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة والغير مقيمة وحكومة جمهورية مصر العربية.

كما يمثل الأداة الأهم والأكثر استراتيجية في شأن تخطيط أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

ويعبر إطار التعاون عن الرغبة المشتركة في أن تكون مصر مزدهرة وشاملة حيث يعيش جميع الناس دون فقر وقادرون للحصول على الخدمات الأساسية عالية الجودة وحقوقهم الإنسانية والدستورية في مستوى معيشي ورفاهية سليم.

ويرتكز إطار التعاون على العديد من مبادئ البرامج الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في "عدم ترك أحد خلف الركب"، "الوصول أولا إلى من هم أكثر احتياجاً"، وإعمال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات والشباب وتعميق القدرة على الصمود تجاه التغيرات المناخية والكوارث والأوبئة وضمان الاستدامة ودعم المساءلة الشفافة والحوكمة الجيدة .

ويتصور الإطار أنه بحلول عام ٢٠٢٧ ستكون مصر قد أحرزت تقدما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات وفقا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة مصر ۲۰۲۳ والمتوافقة مع أهداف التنمية.

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