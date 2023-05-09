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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

380 ألف فدان.. الزراعة تكشف عن المحافظة الأكبر في محصول القمح

صدى البلد

أجرى الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبعض مهندسي الإرشاد، جولة مرورية علي شون وصوامع استلام وتجميع القمح بمحافظة الشرقية، حيث يوجد فيها أكبر المساحة المنزرعة بالقمح (أكثر من 380 ألف فدان).

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد.


شملت الزيارة حضور حصاد حقل ارشادي منزرع  بالصنف 171 علي مصاطب ثم حضور ندوة إرشادية عن محصول القطن في حضور المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية وبعض مسئولي الزراعة بالمحافظة.


وأشار رئيس الإدارة المركزية للارشاد إلى أهمية القطن المصري كمحصول تصنيعي تصديري يتمتع بصفات تكنولوجية متميزة، كذلك أهمية الزراعة التعاقدية لمحصول القطن وإعلان الدولة لسعر ضمان 5500 جنيه لوجه بحري (طويل التيلة) و4500 جنيه لوجه قبلي (متوسط التيلة) وهذا السعر هو الحد الأدنى الذي لن يقل سعر التوريد عنه.

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