رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يتسق مع حياة كريمة

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر والأمم المتحدة يرتبطان بعلاقات مستدامة وتعتز مصر بالشراكة الإنمائية مع البرامج المتخصصة.

وقالت “المشاط”، في كلمتها بفعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، "تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وجهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري".

وأضافت رانيا المشاط "إطار التعاون الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة قائم على تنسيق وتكامل بين الأولويات وبرنامج الحكومة المصرية".

وتابعت "المشاورات الوطنية والتنسيق استغرق قرابة العامين منذ إطلاق خارطة الطريق وشارك في المشاورات العديد من الجهات".

وأكملت "الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة يتسق مع أهداف المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان وتغير المناخ".

واستطردت رانيا المشاط "أود الإشارة إلى اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ حوالي 400 مشروع في قرى حياة كريمة".