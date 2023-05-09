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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يتسق مع حياة كريمة

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر والأمم المتحدة يرتبطان بعلاقات مستدامة وتعتز مصر بالشراكة الإنمائية مع  البرامج المتخصصة.

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مدبولي يصل حفل توقيع الإطار الإستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة

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بعد قليل.. مدبولي يشهد توقيع الإطار الاستراتيجى بين مصر والأمم المتحدة

وقالت “المشاط”، في كلمتها بفعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، "تعزيز الشراكات متعددة الأطراف وجهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري".

وأضافت رانيا المشاط "إطار التعاون الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة قائم على  تنسيق وتكامل بين الأولويات وبرنامج الحكومة المصرية".

وتابعت "المشاورات الوطنية والتنسيق استغرق قرابة العامين منذ إطلاق خارطة الطريق وشارك في المشاورات  العديد من الجهات".
وأكملت "الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة يتسق مع أهداف المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان وتغير المناخ".

واستطردت رانيا المشاط "أود الإشارة إلى اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ حوالي 400 مشروع في قرى حياة كريمة".

الأمم المتحدة مصر التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار التوك شو

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