مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل جديدة فى التصريحات التى أدلت بها ميار الببلاوي مؤخراً، فيما يخض قضية تعدي الأولى على خادمتها.

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وقالت وفاء مكي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بنتحايل على ميار الببلاوي من شهر رمضان إنها تطلع وتقول شهادتها، وذلك بعد أن حصلنا على تسجيل منها لمدة ساعة إلا ربع تكشف فيه عن شهادتها التى أدلت بها فى أحد البرامج التى قررت الظهور فيها لأنه يعرض على نفس القناة التى تعمل فيها”.

وأضافت: “أنا مسامحة ميار الببلاوي وربنا يسامحها، ولو كانت طلعت قالت شهادتها من 23 سنة، كان من الممكن أن يتغير الأمر، إلا أنها تعرضت إلى التهديد بقتل ابنها، ومن حق كل شخص أن يخاف على ابنه فى النهاية”.