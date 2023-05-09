الأمم المتحدة: التعاون مع مصر في مجالات المرأة وحماية المجتمع والتغيرات المناخية

قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن اليوم هو حدث عظيم وذلك بتوقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، مؤكدة أنها سعيدة للتعاون مع الجانب المصري على الأرض وخدمة المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضمن فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأضافت في كلمتها خلال حفل توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة أن التعاون يتم بشأن الأسرة المصرية والمرأة وتمكينها وحماية المجتمع والتغيرات المناخية، وغيرها من أوجه التعاون التي يتم التعاون بشأنها مع الجانب المصري.

وأوضحت أن التعاون يتم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيدة بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لتعزيز هذا التعاون، كما أعربت عن فخرها بهذا التعاون لتحقيق المخرجات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك.

إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر