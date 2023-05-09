الأمم المتحدة: مصر تتحمل عواقب أزمات عالمية لا دخل لها بها

أكدت الينا بانوفا المنسقة المقيمة لـ الأمم المتحدة فى مصر، أن مصر تتحمل عواقب الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية.

وقالت بانوفا في كلمتها بفعاليات توقيع الإطار الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة:" لا دخل لمصر بأي أزمة عالمية تحدث لكنها تتحمل العواقب الاقتصادية التي خلفتها هذه الأزمات".

وتابعت :" الاختبار الحقيقي لنجاح الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة هو القدرة على الشراكات الملموسة لتقديم الخدمات ".

وأكملت الينا بانوفا:"الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أنه لن يتم التخلي أبدا عن جعل العالم أفضل للجميع في كل مكان".

ويمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ويُشار إليه بإطار التعاون الوثيق والمظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة وغير المقيمة وحكومة جمهورية مصر العربية ، كما يمثل الأداة الأهم والأكثر استراتيجية في شأن تخطيط أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

ويعبر إطار التعاون عن الرغبة المشتركة في أن تكون مصر مزدهرة وشاملة، حيث يعيش جميع الناس دون فقر وقادرون على الحصول على الخدمات الأساسية عالية الجودة وحقوقهم الإنسانية والدستورية في مستوى معيشي ورفاهية سليم.