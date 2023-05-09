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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الينا بانوفا: توقيع الإطار الإستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة له عدة أبعاد

الينا بونافا
الينا بونافا

قالت الينا بانوفا المنسقة المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة له عدة أبعاد بين الطرفين لابد من الجميع أن يعرفها.

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وأضافت "الينا بانوفا" خلال كلمتها في فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، أن البعد الأول في هذا الإطار هو البعد الإجتماعي مع تعزيز رأس المال البشري مع والوصول الي الخدمات الأساسية، وهذا يشمل التعليم والصحة والغذاء والحماية الاجتماعية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين.

وتابعت الينا بانوفا، أن البعد الثاني هو البعد الثاني هو الإقتصادي ويتم التركيز فيه علي التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالتصنيع والنمو الشامل والأخضر والتحول الرقمي ودمج الإقتصاد الغير الرسمي.

الإطار الاستراتيجي الأمم المتحدة في مصر الأمم المتحدة التنمية الاقتصادية الشاملة تحول الرقمي جمهورية مصر العربية رأس المال البشري

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