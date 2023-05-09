بسبب الخوف.. هروب 2000 من سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بهروب أكثر من 2000 مستوطن من سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة من منازلهم خوفا من الرشقات الصاروخية من القطاع.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عشرات الحافلات غادرت المنطقة وآلاف المستوطنين علي متنها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بارتفاع عدد الإسرائيليين الذين طالبوا بتلقي دعم نفسي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، و10 آخرين بينهم 8 نساء وأطفال.

وقالت إفرات شبروت مديرة جمعية "ناتال" للدعم النفسي، الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة النفسية لضحايا الحرب في إسرائيل: "هناك زيادة بنسبة 290% في عدد المكالمات لخطوط المساعدة التابعة للجمعية، على خلفية ما يسمى بعملية "الدرع والسهم" وهجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".