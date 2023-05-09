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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أحد الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وأن العلاقة التي تجمع بين مصر مع الأمم المتحدة والوكلالات الأممية المتخصصة هي علاقات إستراتيجية وقوية.

جاء ذلك خلال كلمة له على هامش حضور  توقيع  الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة .

وأشار رئيس الوزراء أن دعم الأمم المتحدة تصدر مقدمة شركاء التنممية مع مصر وعززت مصر مجابهتها في مواجهة الفقر وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأوضح أنه بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة ورؤيتنا للتنمية المستدامة والاستراتجيات التي تم إطلاقها مع الأمم المتحده فقد شرعت مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر وأشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أننا ندرك التحديات التي أصابت النظام العالمي فقد أثرت جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة تحديات شبابنا واستجابة لهذه التحديات تم اتخاذ إجراءات للتصدي لها وجاء مؤتمر المناخ خير دليل على الشراكات والتصدي للقضايا الأكثر الحاحا ومنها التغيرات المناخية.

ولفت رئيس الوزراء، أن القارة الأفريقية بحاجة الى الجهود المشتركة وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها البعض وتطوير البنية التحتية على المستوى القاري.

وقد وقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 

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