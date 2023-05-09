رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك أولوية قصوى للعمل على تحسين التعليم والتعلم والرعاية الصحية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء ضمن فعاليات توقيع الإطار الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن التنمية تبدأ من تطوير البينة التحتية للدول لذلك قد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة، لافتا إلى أننا نعتبر شراكات مصر الدولية محورا مهما ونحن ممتنون للشراكة التي تلقيناها من شركائنا الدوليين ولا سيما الأمم المتحدة.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.