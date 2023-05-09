الأمم المتحدة: إطار التعاون يرتكز على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030

قدمت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر خلال فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة الشكر لرئيس الوزراء والوزراء المصريين ممثل البرلمان المصري، والسفراء والشركاء بالنيابة عن الأمم المتحدة، قائلة أود أن أشكركم للوقت الذي خصصتموه للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية التي تحدث مرة كل 5 سنوات لتوقيع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وتابعت إلينا بانوفا نقلا عن اكسترا نيوز، أن هذا الإطار يرتكز على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 تقوم به الحكومة والأمم المتحدة والهدف الأساسي هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تمكنا من إظهار لمحة خلال هذه الفيديو الذي عرضناه للتو عن هذه الشراكة وكيف تبدو على الأرض وهذا الفيديو يمثل حقيقة مهمة وهي أن التقدم المحرز ليس مجرد خطوط على الرسم البياني أو حتى حبر على ورق.

إطار التعاون

وأضافت الينا بانوفا أنه يتعلق بصحة الأمهات والأطفال والتركيز على الشباب الذي يمكنهم تعلم المهارات الأساسية والذي يمكنهم إطعام عائلاتهم، وأيضا النساء الذين يقوموا بتلبية احتياجات أسرهن من خلال الأعمال التي يقوموا ببنائها، متابعة وحماية المجتمعات من مستويات ارتفاع سطح البحر وبجميع الأشخاص الذين يستحقون العيش حياة كريمة هذا هو ما يمثل إطار التعاون.