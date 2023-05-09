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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

2.5 مليون فدان .. زراعة البرلمان تناقش خطة استغلال الأراضي المستردة

النائب صقر عبد الفتاح،
النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن التعرف على رؤية وخطة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من أراضي الدولة المستردة.


وأكد النائب، أنه تم استرداد نحو 2.5 مليون فدان تمثل 20% من المساحة المنزرعة من أراضى الدولة المتعدى عليها اعتبارا من عام 2017 بمجهود كبير من لجنة استرداد أراضى الدولة.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة لاستثمار واستغلال هذه الأراضى، مع ضرورة تحديد المساحات التى تم تقنينها أو بيعها.


وعقب المهندس رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موضحا أن معظم الأراضى المستردة هى ولاية الإصلاح الزراعى وقد تم عقد لجان لحصرها وعرضها للبيع بالمزاد.

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وأضاف: تختص هيئة التعمير بحالة التعدى على أراضيها فقط ويتم وضع آلية قانونية لكيفية التعامل معها بالبيع ومع تحصيل مقابل انتفاع عنهم.

 

وعقب الدكتور مساعد الوزير للشركات والإستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للأملاك، موضحا أن قانون الرى والصرف حدد آلية التصرف فى الأراضى المملوكة للوزارة سواء لتخصيصها لإقامة مشروعات النفع العام مثل تخصيص 150 قطعة لبرنامج حياه كريمة أو اقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظات.

وانتهى رأى اللجنة إلي استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل يحضره ممثل عن لجنة استرداد أراضى الدولة.

 

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل محطة الخانكة لإنتاج البيض بكامل طاقتها الإجمالية فضلاً عن عدم استثمار المنطقة المحيطة بها.


وقالت الدكتورة مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القلوبية، إنه تم تشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية عام 2020 إلا أنها واجهت مشاكل أدت لتعثرها وتحقيق خسائر نتيجة الازمة العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتدنى العائد.

وأضافت: تسعى المحافظة لإعادة تشغيل المشروع بكامل طاقته من خلال طرح ممارسة لتوريد قطعان من دواجن إنتاج البيض مع السعى نحو المشاركة مع القطاع الخاص للتغلب على مشاكل التمويل والتسويق.

 

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلى هيئة الطب البيطرى بالمحافظة لدراسة أسباب تعثر المشروع وسبل حلها ومراجعة اداء المشروع خلال السنوات الخمس الأخيرة من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى حضور نواب محافظة القليوبية والعرض على اللجنة.
 

الاراضى مجلس النواب الزراعة اراضي الدولة الإصلاح الزراعي استثمار القليوبية

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