بسبب الغارات الإسرائيلية.. ارتفاع عدد القتلي في قطاع غزة إلى 15 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في قطاع غزة بسبب الغارات الإسرائيلي ارتفع إلى 15 شخصاً.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بالعدوان الغاشم ولكنه أغلق المعابر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي قطاع غزة في بيان له اليوم، إن الاحتلال واصل جرائمه بإغلاق المعابر إلى القطاع مما ينذر بأزمة إنسانية.

وأضاف المكتب، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل، لافتا إلى أنه تم تفعيل خطط طوارئ لضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية في القطاع.