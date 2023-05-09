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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي: مصر عززت تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إنه يقدم التحية إلى كل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي على الجهود المبذولة كشركاء في التنمية من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري والنهوض بالمستوى المعيشي لجميع سكان هذا الوطن بجميع أطيافه بما في ذلك المقيمين واللاجئين وطالبي اللجوء وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم النساء والشباب والمساعدة في الوصول للخدمات الأساسية والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.

 

وتابع مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة التي تجمعنا اليوم تعد بمثابة تتويج لعلاقتنا الانمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعها وتأثيرا وهي منظمة الأمم المتحدة وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وتعتز مصر بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945، ولقد أحرزت مصر تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القطري، وتصدر دعم الأمم المتحدة كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعا في مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة.

 

تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية

 

ونوه مدبولي بأن مصر عززت تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وتمكين النساء والشباب واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الملحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، كما كانت مصر في طليعة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة الأرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر فضلا عن إسهاماتها المشهودة دعم السلام والأمن الدوليين.

مصطفى مدبولي مصر الأمم المتحدة الوكالات الأممية التعليم الخدمات الصحية

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