وسط صمت دولي..عكرمة صبري: الإعتداءات على المسجد الأقصى أصبحت تتم بشكل يومي..فيديو

أكد الشيخ عكرمة صبري، إمام المسجد الأقصى، أن الجراسة المشددة على المقتحمين للمسجد الأقصى، يأتي في حماية القوات الإسرائيلية، وهو أمر نشاهدة كل يوم، وسط صمت من منظمات المجتمع الدولي.

وقال عكرمة صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن سياسة الهدم هي سياسة إجرامية وغير إنسانية، تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية، منذ عام 1945، ويتم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الإحتلال سيفشل بمخططاته.

وتابع إمام المسجد الأقصى، أن الإعتداءات على المسجد الأقصى أصبحت تتم بشكل يومي، ولكن لدينة ثقة بأن الإحتلال سيفشل بمخططاته.