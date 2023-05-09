الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ تجاه التصعيد في غزة ونأسف لسقوط ضحايا

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل تصريحات للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في غزة وسقوط عدد من الضحايا من الجانب الفلسطيني.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحاته: نشعر بقلق بالغ تجاه التصعيد في غزة ونأسف لسقوط ضحايا مدنيين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: نأسف لسقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال في القصف على غزة وندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.