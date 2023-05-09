طلعت عبد القوي: المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره في مصر.. فيديو

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، تفاصيل الموضوعات التي ستناقشها جلسات الحوار الوطني، الفترة المقبلة؛ مؤكدًا أن المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره في مصر.

وقال عبد القوي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إننا نأمل في التوافق في العديد من القضايا، وسيتم رفع القضايا التي لا تشهد توافقًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرها، والفصل فيها.

وأضاف طلعت عبد القوي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك قضايا جدلية تشهد اختلاف في وجهات النظر، مشيرًا إلى وجود اتفاق في ملفات عديدة أيضًا، وستشهد العديد من القضايا حالة توافق من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن هناك نقابات مهنية (عددهم 25 نقابة)؛ دورها تقديم خدمة للأعضاء، وأخرى عمالية، مشيرًا إلى أن بعض النقابات تقدم لأعضائها 50 جنيه شهريًا، وأخرى تقدم 150 جنيه كل 3 أشهر؛ لأن مواردها المالية محدودة.

وأوضح طلعت عبد القوي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدي البلد»، أن هناك أفكارًا عدة من أجل زيادة موارد النقابات ذات الموارد المحدودة، لافتًا إلى أن المشكلة التي تواجههم تتمثل في التشريع.

وأشار عبد القوي، إلى أن المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره في مصر؛ بعد أن أصبحت الدولة أكثر استقرارًا، لافتًا إلى أن صندوق الجمعيات الأهلية يعمل على تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.