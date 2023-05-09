بشتيل ينقب عن المواهب بإطلاق مشروع كبير في محافظة الجيزة

يطلق مركز شباب بشتيل برئاسة بلال نظير مشروع كبير لاكتشاف المواهب بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر والدكتور احمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وعادل فهمي وكيل مديرية الشباب وإسلام ياسين مدير إدارة أوسيم.



صرح بذلك بلال نظير رئيس مركز شباب بشتيل وقال ان الهدف من المشروع هو تجميع اكبر عدد من اللاعبين المميزين بالجيزة و سوف يتم وضع برنامج تدريبي خاص بهم لتجهيزهم فنيًا و بدنيًا و بعد ذلك إمداد أندية الدوري الممتاز .



وأضاف بلال نظير انه بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز شباب بشتيل وأحد أندية الدوري الممتاز لتبني المشروع كما سيتم التعاقد مع عدد من المدربين المميزين للإشراف على التدريبات و انتقاء العناصر الموهوبة وأنه سيكون هناك تعاون مع مراكز الشباب المجاورة للوصول لأكبر قاعدة من اللاعبين لتحقيق رؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة والمنافسة لانتقاء العناصر الموهوبة في قري مصر المختلفة