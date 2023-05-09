عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالأهلي

صدى البلد

 


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، منصورو أريمو رئيس الإتحاد الإفريقي، الكابتن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

 


تقام بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة، في الفترة من 9-19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

 


في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة مصر للعديد من البطولات العالمية  والقارية الكبري في العديد من الألعاب المختلفة، سواء في اليد أو الخماسي الحديث أو الجمباز والرماية.

 

وأكد الوزير أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات في العالم بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي ملف الشباب والرياضة عناية خاصة، مشيدًا بالترتيبات والتجهيزات والاستعدادات الخاصة باستقبال البطولة والفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات.

 

وعبر وزير الشباب والرياضة، عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع وطيب الإقامة في مصر، متمنيًا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل القاري الكبير، وذلك من خلال الأندية المصرية المشاركة بالبطولة.

استضافة مصر أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

ترشيحاتنا

كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

وفاء مكي: 23 سنة سجن وظلم.. وميار الببلاوي كان معها دليل البراءة

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ