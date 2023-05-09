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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث حقوق الإنسان: الاستراتيجية الوطنية تحتاج جهة تنفيذية.. فيديو

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة تحتاج إلى جهة تنفيذية.

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نجاد البرعي: تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان من خلال الحوار الوطني

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حقوق الإنسان: هناك تأكيد على أولوية الملف والحريات العامة برؤية مصر 2030

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التحدي التشريعي والمجتمعي فيما يخص حقوق الإنسان سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح أن القوى السياسية تحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر مما هو موجود على أرض الواقع، مضيفا: "حقوق الإنسان ليست مع قضية حزبية بل وطنية.. لا ننتظر حزب في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر.. احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع.. النصوص موجودة ولكن يجب تحقيقها".

وتابع: "تنحية بعض الآراء المتشددة في هذا الملف وتقريب المسافات بين كل التيارات وخلق مساحة ثقة مسألة مهمة"، موضحا أن أصعب قضية تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر هي قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى مقترحات بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر.

استراتيجية حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق والحريات الحوار الوطني المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس تحرير الأهرام ويكلي عزت إبراهيم

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