لجنة الدين العام بالحوار الوطني: متفقون على مصلحة البلاد

أكدت هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني اهتمت بعقد ورش عمل حوارية لجمع كافة الآراء ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا .

وقالت هبة واصل في حوارها ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة:"الحوار الوطني يضع أولويات لمختلف القضايا من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة ".

وأضافت:" كلنا متفقون على مصلحة الوطن، والحوار الوطني يستهدف الوصول إلى حلول اقتصادية وسياسية وصولا إلى الجمهورية الجديدة ".

وأكملت هبة واصل:"هناك خبرات وقامات داخل مختلف لجان الحوار الوطني من مختلف الاتجاهات السياسية ".

ولفتت واصل :"ندعو كافة المشاركين لطرح مختلف الآراء ووجهات النظر كي نستطيع أن نتوافق على حل واحد للعديد من القضايا الاقتصادية".