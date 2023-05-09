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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقلب الطاولة على بروكسى ويسجل الهدف الثالث في كأس مصر

صدى البلد

تمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة للزمالك أمام بروكسى في الوقت الإضافى  في المباراة المقامة حاليا على ملعب القاهرة الدولي في دور الـ32 من كأس مصر.

سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

تعادل الزمالك أمام بروكسى عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - محمود شبانة  - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه  - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : فرج شوقي 

خط الدفاع : نادي حسن - مصطفى صلاح - مروان النجار - شاكر أشرف.

خط الوسط : محمد صبري - أدهم أحمد - عبد الحميد علي ميدو

خط الهجوم : مصطفى حماده - أحمد جمعة - كامل أحمد .

 

 

 

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