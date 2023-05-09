لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

المهر في الهند جريمة اجتماعية، وبسببه تتعرض حياة كثير من الناس للدمار، حيث يبقى الأب مديونًا طوال حياته، وفي كثير من الأحيان يفسخ العريس الخطوبة إذا لم يتم تلبية مطلبه من قبل أهل العروس.

انتشر مقطع فيديو مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم في هذا الفيديو أن العريس كان يطلب دراجة نارية في المهر، ونتيجة لذلك غضب والد الزوج وخلع حذاءه لينهال على عريس ابنته بالضرب.

وقد ظهر العريس يرجوه أن يتوقف، وطلب منه السماح، لكن والد العروس بدا أنه قد فاض به الكيل.

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وصفه الكثيرون في الهند بأنه رسالة اجتماعية، مفادها أن العديد من الأرواح والأسر قد دمرت بسبب المهر.

تمت مشاركة هذا الفيديو بواسطة أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مع تعليق على الفيديو كتب فيه "اعترضوا على المهر، لكن لا تؤيدوا هذه الطريقة!".

انهالت التعليقات من العديد من الأشخاص على الفيديو، كتب أحد المستخدمين "يجب أن يكون هذا هو رد الفعل".