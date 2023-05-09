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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني: سنقدم توصيات تؤمن احتياجات المواطن

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بـ الحوار الوطني، أن الاستثمارات العامة هي استثمارات تنفذها الدولة من أجل تأمين احتياجات المواطن المصري.

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وقال "محسب"، في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، إن "الاستثمارات العامة تتطلب رأس مال ضخما، وتحتاج إلى صبر للحصول على عائد".

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، "سوف نقدم توصيات للدولة من أجل توجيه استثمارات عامة لقطاعات تؤمن احتياجات المواطن المصري".

وتابع "لدينا توصيات في اللجنة من أجل تقليل الاستثمارات في أي صناعات تكميلية وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات تهم المواطن المصري بشكل كبير مثل مشروعات البنية التحيتة".

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