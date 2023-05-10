"ولاية مقيدة".. برلمانية: تقترح ربط وصاية الأم بآليات جديدة وإلغاء المجلس الحسبي

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إنها مع انتقال الوصاية إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب، بدلًا من الجد أو العم، وذلك لكون الأم الأكثر دراية بمصلحة الأبناء القصر والأكثر إحاطة باحتياجاتهم.

وطالبت "هلالي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكون وصاية الأم على أموال القصر وفقًا لآليات وضوابط ينظمها القانون الجديد، بحيث لا تكون "وصاية مطلقة"، وإنما تكون وصاية مقيدة؛ حتى لا تهدر أموال الأبناء القصر، موضحة: "صونًا لمال الأبناء وحفاظًا عليها، أرى أنه لا يجب أن تكون الوصاية مطلقة للأم، بل تحكمها ضوابط وآليات، وهذا ليس من باب التخوين، وإنما من باب الحفاظ على تلك الأموال حتى لا تقع الأم والأبناء فريسة لمشروعات خاسرة أو احتيال البعض".

وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، بإلغاء المجلس الحسبي، واستبداله بلجنة أخرى بديلة له، يكون ضمن اختصاصاتها الرقابة على أموال القصر، ويمكن للأم أن تطلب صرف جزء من هذا المبلغ، في الحالات الطارئة والعاجلة مثل الدراسة والعلاج غير من الأمور المتعلقة باحتياجات الأبناء مصحوبة بإثباتات.

ولحفظ أموال الأبناء واستثمارها، اقترحت الدكتورة دينا هلالي، أن يتم السماح بإيداع أموال الأبناء القصر في شهادة إدخارية ذات عائد مرتفع، وبذلك يكون تم حفظ أموال الأبناء، وفي نفس الوقت حققت عائدًا وربحًا جيدًا، يساعد الأم على أداء النفقات الخاصة بالأسرة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أن قضايا الوصاية والولاية على المال ستكون أولى قضايا المحور المجتمعي التي سيخصص لها جلسات يوم الخميس 18 مايو الجاري.