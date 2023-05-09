الصحفيين الفلسطينيين: ضربات الاحتلال الإسرائيلي لغزة جريمة وحكومتهم فاشية

أكد تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني، أن ما حدث في غزة جريمة استهدفت الأطفال والنساء، وهي جريمة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وهذه لم تكن المرة الأولى، كما أن رئيس الموساد يشعر بالتفاخر لما يحدث، وما يحدث هي جريمة تند لها الإنسانية، مشددًا على أنهم أمام حكومة فاشية ليس لديها ذرة من الإنسانية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الإعلان عن جلسة طارئة لمجلس الأمن يوم الأربعاء لا يوقف الجريمة، حيث إن التجارب السابقة أخذت الصدمة من الأهالي لكن الجريمة تستمر وتصدر من هذه المؤسسات قرارات ولا تنفذ أي منها، ولا ينتظروا أي قرارات من مجلس الأمن.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية شريكة في العدوان على قطاع غزة، من خلال استخدام الجانب الإسرائيلي طائرات أمريكية وصنعت في وزارة الدفاع الأمريكية، والحكومة الفاشية تهدد الشعب الفلسطيني وتهدد شعوب المنطقة