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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر تحركت للأزمة السودانية لدورها الريادي بالمنطقة..فيديو

السودان
السودان

أكد حامد فارس، الخبير الشئون العربية، والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، أن الأزمة السودانية معقدة ومركبة ومصر تحركت لدورها الريادي والبحث عن حلول.

 

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك رؤية مشتركة بين مصر والسوادن للعمل على حلحلة الأزمة السودانية  بما يتوافق مع دعم الدولة الوطنية في السودان.

 

وتابع  الخبير الشئون العربية، والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، أن مصر تريد أن تعظم دور الدولة الوطنية في السودان، ودعم دور والقوات المسلحة السودانية، لحدوث الإستقرار في السودان.

 

وأشار حامد فارس إلى أن القيادة السياسية المصرية لديها وعي بالمشاكل التي تيجيط بالمنطقة العربية، وهو ما ظهر من خلال مبادرات لحل الأزمة الليبية ودائما ما تؤكد مصر على وحدة واسقرار الأراضي في ليبيا وبما يتوافق مع الرؤى الحقيقية للداخل الليبي.

الأزمة السودانية جامعة الدول العربية مصر والسوادن القيادة السياسية المصرية الازمة الليبية

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