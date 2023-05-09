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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير محمد بدر: مصر حرصت على موقف متوازن طوال الأزمة السودانية

السودان
السودان

قال السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا تماطل منذ فترة طويلة في التعامل مع أزمة سد النهضة، وتستخدم أي تطورات تحدث في الإقليم أو العالم لزيادة المماطلة، ووقف أي مفاوضات جدية في هذه الأزمة. 


وتابع "زايد"، خلال  حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر حرصت على موقف متوازن ودقيق جدًا طوال الازمة السودانية، وفي نفس الوقت تحرص على حماية المؤسسات الوطنية للدولة السودانية. 


وأشار إلى أن الرئيس السابق عمر البشير هو من أنشأ تنظيم الدعم السريع، وكان من الطبيعي حدوث مواجهة بين هذه القوة والجيش، وهذا ما حدث بالفعل مؤخرًا، مشيرًا إلى أن السودان يعاني من إشكاليات عديدة وحروب سواء حرب إقليم دارفور أو إقليم كردفان، ولذلك الخيار المنطقي هو محاولة تسوية الأزمة ووقف إطلاق النار، لكي لا تتسع العمليات العسكرية. 

 

 التوافق على وقت محدد لدمج الدعم السريع 


 وكشف مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن  سبب الخلاف بين الدعم السريع والجيش ، قائلاً :" السبب الحقيقي للخلاف هو عدم التوافق على وقت محدد لدمج الدعم السريع في الجيش السوداني، فالجيش كان يريد أن ينهي الدمج خلال عامين ، والدعم السريع طلب 10 سنوات لإتمام الدمج" 

الأزمة السودانية اثيوبيا سد النهضة الجيش السوداني الرئيس السابق عمر البشير

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