قهوة في وسط البلد.. رامي رضوان يناقش المواطنين حول الحوار الوطني

خصص الإعلامي رامي رضوان، فقرة في حلقة اليوم من برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"من الشارع للاستماع على أراء المواطنين حول الحوار الوطني والقضايا التي يتم مناقشتها.

واصطحب رامي رضوان، عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني معه في الجولة من اجل النقاش مع المواطنين .

وقا لعماد الدين حسين :" أي شخص يعمل في العمل السياسي عليه أن يعلم أن الجوهر الأساسي لأي عمل سياسي هو الاستماع على المواطنين ".

وأضاف عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي أكد أن الحوار الوطني يحدد أولويات العمل الوطني".

وتابع عماد الدين حسين :" الحوار الوطني تلقى كافة الأراء ووجهات النظر من مختلف الاطياف السياسية ".