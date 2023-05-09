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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة: 80 ممثلا لـ38 دولة مشاركة في المعرض

افتتاح معرض الوادي
افتتاح معرض الوادي لتقنيات الزراعة

أكد المهندس خالد أمين، رئيس معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، أن هناك نسبة إشغال 100% بجميع الفنادق بمدينة الأقصر، وهناك ما يقرب من 16 ألف ليلة فندقية تم حجزها خلال فترة المعرض، متمنيًا أن يتم تشجيع سياحة المؤتمرات في الأقصر من خلال عدد من المؤتمرات الهامة في هذا المكان.

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افتتاح معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر

وأوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه هي الدورة الـ14 من المعرض، مشددًا على أن خلال هذه الدورة تم استهدافة الزراعات في الصعيد، والتي لم يكن يصل لها أي أسمدة ومبيدات وبذور جيدة ومستلزمات الزراعة بشكل عام، كما ان من يصل لهذه الأماكن في الصعيد هي المبيدات الغير مسجلة "مغشوشة".

 

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى بالنهوض بالجانب الزراعي لزيادة الصادرات الزراعية لتوفير عملة أجنبية، مؤكدًا أنهم يسعون لتقديم خدمة جيدة للمزارع، مشددًا على أن المعرض يضم شركات من الأردن، بالإضافة إلى 80 ممثل لـ38 دولة مشاركين في المعرض وأبرز المشاركين هم مجموعة الشركات الهولندية

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