بالبيجامة وشمعة.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعهيا صورة جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” احتفالا بعيد ميلادها.



وعلقت ياسمين الخطيب على صورتها قائلة:"الليلة أطفئ شمعة واحدة..احتفالاً بأول أعوامي في الحياة، بعد محاولة لإنهاء حياتيالعام الماضي، استبدلها القدر بميلاد جديد 🤍".

وظهرت ياسمين الخطيب بالبيجامة باللون الرمادى و من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وتتميز ياسمين الخطيب ، ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوانالموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.