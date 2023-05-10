عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزراعة: مكافحة بيولوجية نظيفة للآفات بالوادي الجديد| تعرف عليها

طفىل الترايكوجراما
طفىل الترايكوجراما

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد  عن تدشين تجارب المكافحة البيولوجية النظيفة للآفات الزراعية على مستوى المراكز والقرى باستخدام طفيل الترايكوجراما وهو يتغذى على بيض العديد من الحشرات التى تنتمى لأكثر من 8 رتب مختلفة فى البر و الماء، وهى من أصغر الطفيليات فى الحجم حيث يتراوح حجمه من 0.2 إلى 1.5 مم مما يؤدي إلى صعوبة بالغة في التجميع و دراسته.

ونجح علماء وباحثو محافظة الوادي الجديد نجحوا فى إنشاء معمل متكامل لطفيل الترايكوجراما ضمن عائلة تضم حوالي 800 نوع تنتمي إلى 90 جنسًا من الطفيليات، وينتشر حوالي 230 نوعا من الترايكوجراما في جميع أنحاء العالم ، ويعتبر الترايكوجراما أكبر جنس في هذه العائلة و يشكل أكثر 25% من الأجناس المعروفة بها. 

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بجامعة الوادي الجديد

يقول الدكتور صلاح جميل مدير عام محطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد والمشرف العام على معمل الترايكوجراما بالمحافظة، أن المحطة تستهدف اطلاق الطفيل علي مساحة تتراوح ما بين 1500 - 2000 فدان من النخيل وما يتم اطلاقة في تلك الحقول من كروت طفيل التريكوجرامايتراوح ما بين 15000 - 20000 كارت

اكد أن هذا الطفيل هو الأكثر فائدة فى مجال مكافحة الآفات الزراعية، ومنها آفات حرشفية الأجنحة، وغير سام للإنسان والحيوان وغير ضار للبيئة ويتغذى باختصاص على بيض كثير من حشرات حرشفية الأجنحة، بجانب سهوله تربية الطفيل معمليا وسهولة استخدام الطفيل مقارنة باستخدام المبيدات الحشرية الضارة للإنسان والبيئة.

وأضاف أن العوامل التي تحدد عدد مرات إطلاق طفيل الترايكوجراما موعد بدء اﻹطلاق أى كلما كان موعد اﻹطلاق مبكرا كلما قل عدد مرات اﻹطلاق واستخدام المبيدات الكيماوية يؤدى الى زيادة عدد مرات اﻹطلاق. قرب المساحة المعاملة من المساكن تزداد اﻹصابة وتزداد عدد مرات اﻹطلاق. قرب المساحات المعاملة من مساحات أخرى مزروعة بعوائل مشتركة وبالتالى تزداد عدد مرات اﻹطلاق وفي المواسم شديده اﻹصابة يزداد معدل إطلاق الطفيل.

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

وأضح  جميل أن الموعد المناسب لتعليق كروت طفيل الترايكوجراما يفضل ان يكون بعد العصر وقبل غروب الشمس ومكان تعليقها يكون فى اﻷجزاء المظللة من الشجرة القريبة من اﻹصابة. و يمكن شراء كروت طفيل الترايكوجراما عموما يمكن شرائه من جهات بحثيه مضمونه حيث يتكون كارت الطفيل الترايكوجراما يتكون من 3 أو 2 قطع (كل قطعه 1 سم x 1سم) من بيض فراشة الحبوب المتطفل عليه من طفيل الترايكوجراما بأعمار مختلفه 3 و5 و7 أيام/كارت ولو قطعتين فى الكارت يفضل أعمار 5 و7 أيام/كارت.

اضح انه  يوجد   أعداء حيوية لبيض طفيل الترايكوجراما لذا يجب أن يكون البيض موضوع داخل كارت به ثقوب دقيقه تسمح بخروج الحشرة الكاملة للطفيل وتحميه من اﻹفتراس بواسطة يرقات أسد المن و يمكن لأنثى طفيل الترايكوجراما أن تضع داخل بيضة الآفة عدد من البيض يتراوح من 1- 7 بيضات حسب حجم بيضة العائل أو اﻵفة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الموقف الإنشائي لنادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة

 وأفاد مدير المعمل أنه يمكن إطلاق الطفيل مع رش المبيدات الحيويه (بكتريا – فطر – فيرس) يمكن إطلاق الطفيل بدون أى مشكله. و عند رش المبيدات الكيميائيه (منظمات النمو الحشريه) ولكن قبل أو بعد أسبوع من رش المبيدات. و هناك طريقتين لاطلاق طفيل الترايكوجراما هما طريقه الكروت فى المساحات الصغيره وهي متبعة فى مصر.

ونوه  جميل إلى أن الإكثار الكمى لطفيل الترايكوجراما يستخدم العائل المناسب لإكثار طفيل الترايكوجراما و هو بيض فراشة الحبوب، ولكن أيضا يمكن تربيته على بيض فراشة دقيق البحر الأبيض المتوسط وبيض فراشة حبوب الأرز و يشترط أن يكون سهل التربية و رخيص الثمن و لا يصاب بأمراض و لا حشرات و معمليا يمكن إستخدام بيض دوده ورق القطن الكبرى لتربية طفيل بيض الترايكوجراما لغرض البحوث، و تربى فراشه الحبوب على القمح بعد سلقه في الماء المغلى لمده دقيقتين لقتل أى حشرات .

 

الآفات الزراعية الآفات البحوث الزراعية التريكوجراما البيولوجية التعاون التريكو البيولوجى الحشرة الحشرات الخارجة استخدام غروب الشمس على مستوى طفيليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الموقف الإنشائي لنادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بجامعة الوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد: توريد 240500 طن من محصول القمح داخل وخارج المحافظة

صحة الوادي الجديد: تسجيل 9 حالات لدغ ثعابين وعقارب خلال شهر أبريل

محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالوادي الجديد

إزالة منازل آيلة للسقوط بمدينة موط في الوادي الجديد حرصا على المواطنين

ترشيحاتنا

المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% أبريل 2023

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

عودة الارتفاع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

تباطؤ معدل التضخم السنوى في مصر إلى 31.5 %

الصواريخ المتعددة الروسية تدمر أسلحة أمريكية في زابوريجيا

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

التفاصيل والفوائد| شهادة إدخار عقارية جديدة بـ 60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ