الزراعة: مكافحة بيولوجية نظيفة للآفات بالوادي الجديد| تعرف عليها

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تدشين تجارب المكافحة البيولوجية النظيفة للآفات الزراعية على مستوى المراكز والقرى باستخدام طفيل الترايكوجراما وهو يتغذى على بيض العديد من الحشرات التى تنتمى لأكثر من 8 رتب مختلفة فى البر و الماء، وهى من أصغر الطفيليات فى الحجم حيث يتراوح حجمه من 0.2 إلى 1.5 مم مما يؤدي إلى صعوبة بالغة في التجميع و دراسته.

ونجح علماء وباحثو محافظة الوادي الجديد نجحوا فى إنشاء معمل متكامل لطفيل الترايكوجراما ضمن عائلة تضم حوالي 800 نوع تنتمي إلى 90 جنسًا من الطفيليات، وينتشر حوالي 230 نوعا من الترايكوجراما في جميع أنحاء العالم ، ويعتبر الترايكوجراما أكبر جنس في هذه العائلة و يشكل أكثر 25% من الأجناس المعروفة بها.

يقول الدكتور صلاح جميل مدير عام محطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد والمشرف العام على معمل الترايكوجراما بالمحافظة، أن المحطة تستهدف اطلاق الطفيل علي مساحة تتراوح ما بين 1500 - 2000 فدان من النخيل وما يتم اطلاقة في تلك الحقول من كروت طفيل التريكوجرامايتراوح ما بين 15000 - 20000 كارت

اكد أن هذا الطفيل هو الأكثر فائدة فى مجال مكافحة الآفات الزراعية، ومنها آفات حرشفية الأجنحة، وغير سام للإنسان والحيوان وغير ضار للبيئة ويتغذى باختصاص على بيض كثير من حشرات حرشفية الأجنحة، بجانب سهوله تربية الطفيل معمليا وسهولة استخدام الطفيل مقارنة باستخدام المبيدات الحشرية الضارة للإنسان والبيئة.

وأضاف أن العوامل التي تحدد عدد مرات إطلاق طفيل الترايكوجراما موعد بدء اﻹطلاق أى كلما كان موعد اﻹطلاق مبكرا كلما قل عدد مرات اﻹطلاق واستخدام المبيدات الكيماوية يؤدى الى زيادة عدد مرات اﻹطلاق. قرب المساحة المعاملة من المساكن تزداد اﻹصابة وتزداد عدد مرات اﻹطلاق. قرب المساحات المعاملة من مساحات أخرى مزروعة بعوائل مشتركة وبالتالى تزداد عدد مرات اﻹطلاق وفي المواسم شديده اﻹصابة يزداد معدل إطلاق الطفيل.

وأضح جميل أن الموعد المناسب لتعليق كروت طفيل الترايكوجراما يفضل ان يكون بعد العصر وقبل غروب الشمس ومكان تعليقها يكون فى اﻷجزاء المظللة من الشجرة القريبة من اﻹصابة. و يمكن شراء كروت طفيل الترايكوجراما عموما يمكن شرائه من جهات بحثيه مضمونه حيث يتكون كارت الطفيل الترايكوجراما يتكون من 3 أو 2 قطع (كل قطعه 1 سم x 1سم) من بيض فراشة الحبوب المتطفل عليه من طفيل الترايكوجراما بأعمار مختلفه 3 و5 و7 أيام/كارت ولو قطعتين فى الكارت يفضل أعمار 5 و7 أيام/كارت.

اضح انه يوجد أعداء حيوية لبيض طفيل الترايكوجراما لذا يجب أن يكون البيض موضوع داخل كارت به ثقوب دقيقه تسمح بخروج الحشرة الكاملة للطفيل وتحميه من اﻹفتراس بواسطة يرقات أسد المن و يمكن لأنثى طفيل الترايكوجراما أن تضع داخل بيضة الآفة عدد من البيض يتراوح من 1- 7 بيضات حسب حجم بيضة العائل أو اﻵفة.

وأفاد مدير المعمل أنه يمكن إطلاق الطفيل مع رش المبيدات الحيويه (بكتريا – فطر – فيرس) يمكن إطلاق الطفيل بدون أى مشكله. و عند رش المبيدات الكيميائيه (منظمات النمو الحشريه) ولكن قبل أو بعد أسبوع من رش المبيدات. و هناك طريقتين لاطلاق طفيل الترايكوجراما هما طريقه الكروت فى المساحات الصغيره وهي متبعة فى مصر.

ونوه جميل إلى أن الإكثار الكمى لطفيل الترايكوجراما يستخدم العائل المناسب لإكثار طفيل الترايكوجراما و هو بيض فراشة الحبوب، ولكن أيضا يمكن تربيته على بيض فراشة دقيق البحر الأبيض المتوسط وبيض فراشة حبوب الأرز و يشترط أن يكون سهل التربية و رخيص الثمن و لا يصاب بأمراض و لا حشرات و معمليا يمكن إستخدام بيض دوده ورق القطن الكبرى لتربية طفيل بيض الترايكوجراما لغرض البحوث، و تربى فراشه الحبوب على القمح بعد سلقه في الماء المغلى لمده دقيقتين لقتل أى حشرات .